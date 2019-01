Odpoledne s bylinkami uspořádají v sobotu ve Včelím světě v Hulicích u Zruče nad Sázavou. Návštěvníci si prohlédnou místní zahrádku a seznámí se s nejrůznějšími druhy bylinek, které tu jsou pěstovány. Pro návštěvníky bude připravena také bylinková dílnička. Mezi 14. a 17. hodinou si v ní vyrobí bylinkovou sůl do koupele, menší květinové aranžmá a bude také možnost ochutnávky domácí bylinkové limonády. Otevřena bude také stálá interaktivní expozice ze života včelstva, která hravým způsobem ponaučí děti i dospělé. Otevírací doba je až do konce září od 10 do 17 hodin.