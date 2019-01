Netradiční výletní vlak bude vypraven tuto sobotu z Prahy Braníka do Žlebů. A v čem bude netradiční? Vlak bude tažený parní lokomotivou Šlechtična. A co čeká návštěvníky, kteří přijedou do Žlebů? Svatoanenský jarmark, prohlídky zámku spojené s ochutnávkou dobrot upečených v původních troubách v oživené zámecké kuchyni, ukázky dravců či dětský koutek pro děti.