V pátek 6. dubna bude spuštěn již po třinácté projekt Drž rytmus s řekou Sázavou. Ten potrvá do neděle 8. dubna. Dobrovolníci se postarají o jarní úklid řeky Sázavy a jejího nejbližšího okolí. Odklízet se bude všechno, co do řeky nepatří. Cílem projektu je motivace lidí k tomu, aby se ohleduplně chovali k přírodě a k místu, kde žijí.