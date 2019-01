Poklady středověké knižní malby na Hrádku

Nejprestižnější výstava letošního roku bude dnes zahájena na Hrádku. Výstava je nazvána Codices Illustres a k vidění tu jsou poklady středověké knižní malby ze sbírky Jána Kočíška. Soubor faksimilií středověkých a renesančních rukopisů představí pestrost a krásu knižního umění ve středověku.

Vernisáž výstavy se koná dnes od 17 hodin v hodovním sále. Výstava bude na Hrádku k vidění do 30. listopadu. Otevřeno v říjnu od 9 do 17 hodin, v listopadu od 10 do 16 hodin. Vstupné: 20 Kč, snížené 10 Kč.