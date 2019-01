Zámek Kačina se zapojil do Víkendu otevřených zahrad. Program se zde uskuteční v neděli mezi 14. a 18. hodinou. Nabídnou zde komentovanou prohlídku stromů a keřů v zámeckém parku či divadelní představení. Ale co je podle mého nejlákavější, je prohlídka parku od 15 hodin, která prozradí, jaké zahradní stavby v parku stály, či měly stát, ale nerealizovaly se. Kdo by nechtěl poodhalit tajemství zámecké historie?