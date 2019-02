Pořádají zájezd do bavorského Legolandu

Dům dětí a mládeže Čáslav pořádá1. května zájezd do Legolandu, který sídlí v bavorském Günzburgu. Počet míst je omezený kapacitou autobusu. Přihlášky je nutné podat do 12. dubna do kanceláře domu dětí.

Cena zájezdu činí 1 200 korun a je do ní zahrnuta doprava, celodenní vstupné na všechny atrakce, služby průvodce a cestovní pojištění. Odjíždět se bude kolem druhé hodiny ranní, předpokládaný příjezd do Legolandu je kolem deváté hodiny.

Odjíždět se bude navečer, asi v devatenáct hodin a zpět do Čáslavi by se účastníci měli vrátit opět kolem druhé hodiny ranní.