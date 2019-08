Potřinácté startuje Kácovský běh

Třináctý ročník Kácovského běhu se uskuteční v sobotu 24. srpna.

Hlavní závod odstartuje na náměstí Kněžny Toskánské v 10.30 hodin a jeho trasa měří 19,312 kilometru. Závodníci zaplatí startovné ve výši sto korun.

Je možné se zúčastnit i lidového běhu, jehož trasa měří necelé tři kilometry a startuje se zdarma.

Přidat se ale mohou i děti, jejichž závod odstartuje v 11 hodin u kácovského jezu a je rozdělen do tří kategorií – předškolní děti, mladší školní děti do 10 let a starší děti nad 10 let.