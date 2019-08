Připomenou si 100. výročí narození Jiřího Ortena

Klub rodáků a přátel Kutné Hory ve spolupráci s Městem Kutná Hora pořádá výstavu inspirovanou výjimečnou básnickou osobností Jiřího Ortena k 100. výročí jeho narození a zároveň u příležitosti 25 let od vzniku festivalu Ortenova Kutná Hora. Vernisáž se uskuteční ve spolkovém domě v Lierově ulici 7. září od 10 hodin, úvodního slova se ujme Marie Valtrové, kterou recitací doprovodí Hana Ornestová.Výstavu je možné ve spolkovém domě navštívit do konce měsíce září denně od 10 do 17 hodin.