Připravují turnaje ve sportovním paintballu

Ve sportovním areálu Pod Zámkem chystají sérii tří samostatných turnajů družstev ve sportovním paintballu (travnaté hřiště a nafukovací překážky). Turnaje na sebe nijak nenavazují a lze se zúčastnit i pouze jednoho z nich – termíny 14., 21. a 28. září.Turnajů se mohou zúčastnit družstva mužské, ženské i smíšené a hráči starší 15 let. Hráči mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. V každém utkání v jednom družstvu nastupuje pět hráčů. Střídání v rámci družstva je možné.Termín pro přihlášení do jednotlivých turnajů končí vždy tři týdny před datem turnaje. Minimální počet družstev v jednom turnaji je pět. Zázemí pro účastníky je zastřešené, občerstvení po celý den je zajištěno.