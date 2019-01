Kutná Hora - Zdravotní cvičení ve vodě se bude pro velký zájem konat i tento čtvrtek 28. září v kutnohorském bazénu. Cvičící tak zároveň společně oslaví státní svátek. Cvičení se pak uskuteční naposledy ve čtvrtek 5. října. Poté se bude konat již každou středu od 10 října, a to vždy od 10 do 11 hodin. Vstup do šaten je povolen od 9.30 hodin. Poslední lekce je nyní naplánována na 7. března příštího roku.