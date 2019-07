Prohlídka bude o Václavu IV.

České muzeum stříbra – Hrádek zve na kostýmovanou prohlídku, která se koná až do konce srpna každé úterý od 14 hodin.

Prohlídka se zaměří na římského a českého krále Václava IV., od jehož smrti v letošním roce uplyne šest set let. Do nedávné doby byl vnímaný jako neschopný, labilní a líný syn svého oslavovaného otce Karla IV. Byl ale opravdu tak negativní osobností? To poodhalí právě prohlídka.

Vstupenky na ni lze kupovat v předprodeji v kutnohorských infocentrech nebo přes web Kutnohorského léta.