Projekce filmu: 10 miliard - co máte na talíři?

Srdečně Vás zveme na již druhou projekci ze série Jeden svět (www.jedensvet.cz) tentokrát se jedná o film: 10 miliard - co máte na talíři? (10 Billion - What‘s On Your Plate?) který v roce 2015 natočil Valentin Thurn.

Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin po městské zahradničení na parkovacích stáních. Film servíruje různorodé pohledy ze všech koutů světa, finální rozhodnutí je však na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme?

Promítání filmu bude v originálním znění s českými titulky.

Jedná se o již druhý film ze série dokumentárních filmů, které budeme každých 14 dní promítat v našem Klubu. Vstupné na všechny filmy je zdarma a doporučujeme provést rezervaci jelikož kapacita je omezena na 20 lidí.

Doufáme, že filmy, které jsme pro Vás připravili Vás zaujmou a pomůžete nám tyto projekční večery udržet při "životě".

Za Klub Gumárna Ondra