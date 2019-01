Projekce filmu: HIPHOP-Erace

Srdečně Vás zveme na třetí projekci ze série Jeden svět (www.jedensvet.cz) tentokrát se jedná o film: HIPHOP-Erace (Hip Hop-eration) který v roce 2014 natočil Brys Evans.

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční sou- těže? Fascinující cesta novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu pří- stupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a tre- nérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

Promítání filmu bude v originálním znění s českými titulky.

Jedná se o již třetí film ze série dokumentárních filmů, které budeme každých 14 dní promítat v našem Klubu. Vstupné na všechny filmy je zdarma a doporučujeme provést rezervaci jelikož kapacita je omezena na 20 lidí.

Doufáme, že filmy, které jsme pro Vás připravili Vás zaujmou a pomůžete nám tyto projekční večery udržet při "životě".

Za Klub Gumárna Ondra