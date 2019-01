Český malíř Petr Lichtenberg vystavuje své obrazy v Čáslavi. Výstavu pohostí výstavní síň na čáslavském Žižkově náměstí. Lichtenberg se věnuje zejména realistické malbě, proto i název výstavy je výstižný - Realistické obrazy. Výstava tu je k vidění až do neděle 28. října. Přístupná veřejnosti je každý den kromě pondělí od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.