Restaurace Agnes v Bohdanči

Restaurace Agnes sídlí v obci Bohdaneč. Restaurace je bezbariérová a nabízí kapacitu 100 míst. Lze si zdarma půjčit i různé společenské hry.

Připravují tam hovězí, jehněčí, vepřové i rybí speciality z masa z vlastních biochovů. V restauraci si pečou vlastní domácí chléb a udí slaninu. Ochutnáte tu také nápoje z jejich vlastní moštárny a palírny. Bylinky si pěstují ve vlastní zahrádce a další suroviny odebírají od místních dodavatelů.

Prostory si lze pronajmou pro firemní akce nebo svatby. Velký sál nabízí prostor pro 24 až 80 lidí, salónek má kapacitu do 40 osob. Zaparkovat lze přímo u objektu. Rezervace míst lze provádět telefonicky na čísle 321 022 087.

Restaurace je otevřena každý den: pondělí až středa od 11 do 21.30 hodin (kuchyně do 21 hodin), čtvrtek až sobota od 11 do 22 hodin (kuchyně do 21.30 hodin), neděle od 11 do 19.30 hodin (kuchyně do 19 hodin).