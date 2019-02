Chcete si užít den svatého Valentýna jen ve dvou a nesehnali jste hlídání pro děti? Pak zamiřte do Rodinného centra Kopretina v Čáslavi, které vychází vstříc rodičovskému rande. Děti vám pohlídají zdarma a je nutné splnit pouze jednu podmínku, a to že čas strávíte společně. Pak můžete vyrazit do kina, na večeři, nebo na romantickou procházku.