S projektem knihovny bude číst celá rodina

To, jak funguje škola naruby, si mohou díky žehušické knihovně vyzkoušet děti i dospělí. Projekt spočívá v tom, že si rodina v knihovně v Žehušicích vyzvedne žákovskou knížku, do níž známky zapisují ne dospělí, ale děti. Zapisují sem také to, který člen rodiny četl knížku, kolik času čtením strávil. K přečteným knížkám si mohou děti nakreslit i obrázky a napsat poznámky.

Čtyřikrát do roka se pak všichni, kdo se do projektu zapojili, sejdou v knihovně, aby zhodnotili, jak si vedou, případně si předali tipy na zajímavé čtení. Na konci kalendářního roku budou nejlepší čtenáři odměněni.

Žákovské knížky projektu lze vyzvednout do konce února v knihovně, která je otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.