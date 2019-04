Sezóna 2019 v čáslavském městském muzeu

Čáslavské muzeum, které patří mezi nejstarší venkovská muzea v Čechách, se v úterý 2. dubna otevře prvním návštěvníkům letošní sezóny. Pokud se rozhodnete vyrazit do muzea právě v tento den, budete mít vstup zdarma.

V jiné dny zaplatíte vstupné za dospělého ve výši 70 korun, za dítě do 6 let 20 korun. Děti ze základních škol a senioři zaplatí 40 korun, studenti středních a vysokých škol zaplatí 50 korun.

A co všechno lze v muzeu vidět? Například přírodovědnou expozici zachovanou v původní podobě z 19. století, uměleckou expozici s rozsáhlou sbírkou harrachovského skla, národopisnou expozici přibližující život v chalupě. Zabrouzdat však můžete i hlouběji do historie, a to v pravěké či archeologické expozici. Nejnovější expozice otevřenáv loňském roce představuje středověký model města Čáslavi, který je i ozvučen.

Otevřeno je až do 31. října od úterý do neděle v době od 9 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin.