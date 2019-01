Svatomartinský průvod projde Kutnou Horou

Tradiční svatomartinský lampiónový průvod projde Kutnou Horou na svátek svatého Martina, tedy v neděli 11. listopadu.

Účastníci průvodu se sejdou s lampióny v 17 hodin v prostorách mezi arciděkanstvím a chrámem sv. Jakuba, kde společně přivolají svatého Martina na bílém koni. Toho pak doprovodí historickým centrem města k chrámu sv. Barbory, kde si dramatický kroužek Základní umělecké školy Kutná Hora připravil scénku ze života svatého Martina.

Kdo bude mít chuť, může se v závěru akce vydat do chrámu svaté Barbory a zde u obrazu svatého Martina zapálit svíčku jako symbol toho, že chce pomáhat druhým tak, jak to dělal on sám. Na malé účastníky akce čeká opět malé překvapení.