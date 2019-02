Košická kapela The Backwards – The Beatles Revival Band, která díky svému pokornému přístupu k hudbě brouků třikrát zvítězila na Světovém Beatlefestu v New Yorku, vystoupí ve čtvrtek 21. února v Tylově divadle.

Na koncertě zazní známé hity z průřezu celé jejich tvorby. Poslední volné vstupenky na tento hudební výlet do minulosti jsou stále k dispozici. První píseň si fanoušci spolu s kapelou společně zabroukají úderem19. hodiny.