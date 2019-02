Pražská rocková kapela The Plastic People of the Universe potěší své fanoušky v Kutné Hoře. Na koncertě zazní jejich známé písničky, jako je Kanárek, Delirium nebo Chce se mi spát a spousta dalších.

Plastici mají své fanoušky jak mezi zástupci mladší i starší generace. V Československu patřila mezi hlavní protagonisty undergroundového hnutí a byla vzorem pro vznik mnoha dalších kapel undergroundu.