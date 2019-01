Tóny ukulele zazní Kutnou Horou

Český ukulele festival dnes zavítá do Kutné Hory. Hudebníci přijedou vlakem a ve 13.20 se vydají na ukulele pochod městem. Jejich cílem bude chrám svaté Barbory, kde až do 22 hodin zahrají čeští i zahraniční ukulele hudebníci a uskupení. Představí se například němečtí Elke & The Cool Girls, britští Andy Eastwood a Peter Moss, League of Ukulele Gentlemen a čeští Ecce Uku či Ukeberries. Po skončení programu se hudebníci přesunou autobusy zpátky do Prahy, která je hlavním dějištěm šestého ročníku tohoto festivalu.