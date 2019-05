Trhlinu promítnou v kutnohorském kině

Slovenský autor Jozef Karika napsal knihu Trhlina, která pojednává o záhadě slovenského pohoří Tribeč, v němž se beze stopy ztrácí lidé.

Kniha se nyní dočkala filmového zpracování, v němž stejně jako v knize, vystupuje vysokoškolák Igor, kterého natolik zaujme případ jednoho ze ztracených lidí, že se do této problematiky zcela položí a dokonce se vydá do hor pátrat na vlastní pěst. Film lze žánrově zařadit mezi thrillery a je nevhodný pro děti do 15 let.