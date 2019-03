Je to už dvacet let, co kapela UDG těší fanoušky svými písničkami. Takové kulatiny se musí náležitě oslavit, proto pořádají narozeninové turné, v jehož rámci vystoupí také v Čáslavi.

Koncert se koná v pátek 15. března ve společenském sále hotelu Grand. Přichystaná je zcela nová show a nejdelší playlist.

Určitě zazní hitovky jako Hvězdář, Zpěvy deště nebo Kurtizána a další. Jako jejich host na koncertě vystoupí Jakub Děkan a band.