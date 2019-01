V Čáslavi zahájí kurz bruslení

Na čáslavském zimním stadionu bude v pondělí 21. ledna zahájen zimní kurz bruslení. Sházet se tu budou začátečníci i pokročilejší, děti od pěti let i dospělí, a to každé pondělní odpoledne až do 18. března.

Během osmi lekcí se pod vedením profesionálních trenérů krasobruslení účastníci naučí bruslit, ti, kdo už základy ovládají, si natrénují a vypilují různé krasobruslařské figury, například základní piruety.

Rozvrh: od 16.30 pokročilí, od 17.20 skupina začátečníci, pokročilí, dospělí

Informace podávají a registrace přijímají na e-mailu sportclubcaslav@gmail.com.