V galerii připomínají místa utrpení

Městské muzeum a knihovna Čáslav spolu s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín pořádají v galerii v Jeníkovské ulici 222 v Čáslavi výstavu Místa utrpení, smrti a hrdinství s podtitulem Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech.

Ačkoli se jedná o smutné téma, lidé by si neměli přestat připomínat tyto stinné události.

Výstava je otevřena od úterý do soboty, vždy od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.