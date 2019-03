Interaktivní výstava Ze života barokních skladatelek nyní zpestřuje prohlídky katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci.

Výstava byla zahájena v den Rovnodennosti a potrvá do konce května. Vstup na výstavu je v ceně vstupného do katedrály. V březnu je otevřeno denně od 9 do 17 hodin, v neděli od 11 do 17 hodin.