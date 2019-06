V parku U Tří pávů bude živo

V parku U Tří pávů se ve čtvrtek 20. června pobaví děti i dospělí.

Začne se v 15 hodin vystoupením bubeníků z hudební školy Yamaha. Kromě toho, že budete poslouchat, dostanete také možnost si vyzkoušet hru na elektrické bubny. V případě, že by nevyšlo počasí, tento program se přesune do České 1. Půl hodiny na to se otevřou tradiční tvořivé dílničky pro děti.

Další hudební vystoupení začne v 17 hodin, kdy začne hrát Tomáš Duspiva známé písničky na harmoniku, které si spolu s ním zazpíváte, nebo si i zatančíte.