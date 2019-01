Vývoj českého státu a státních symbolů zachycuje výstava, která se koná v Tylově domě od 4. října do 30. listopadu. Tylův dům v Husově ulici v Kutné Hoře je návštěvníkům otevřen od úterý do soboty od 10 do 16 hodin. Vstupné: 10 Kč, snížené 5 Kč.