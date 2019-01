Všichni, kdo rádi cestují a chtějí získat inspiraci, nebo si jen se zájmem poslechnou zážitky druhých, by měli dnes v podvečer zavítat do Spolkového domu. Chystá se totiž přednáška s promítáním fotek a videí, které pořídil Tomáš Ulrych na svých cestách po Maroku. Připravena bude navíc ochutnávka berberského čaje a vzorky orientálního koření. Přednáší se od 18 do 20 hodin.