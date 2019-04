Ve Včelím světě v Hulicích se budou slavit Velikonoce. Stane se tak o velikonočním víkendu 20. a 21. dubna. Po oba dny tu bude otevřeno od 10 do 16 hodin. Návštěvníci kromě toho, že nahlédnou do stálé expozice včelího světa, budou také tvořit. Pomocí včelího vosku si ozdobí kraslice, vyrobí si dekorativní zápichy do květináčů či si z proutí zkusí uplést pomlázku.