Vernisáž zahájí výstavu Richarda Knota

Vernisáž výstavy obrazů Richarda Knota se uskuteční dnes od 17 hodin v Knihkupectví a galerii Kosmas na Komenského náměstí v Kutné Hoře. Výstava je nazvaná Bez erotiky. Vernisáže se samozřejmě zúčastní sám autor, vernisáží provede Hana Kvasilová. O hudební doprovod se postará kytaristka Lucie Zhory. Výstava potrvá do konce měsíce října. Zhlédnout ji můžete každý den. Od pondělí do soboty je otevřeno od 9.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.30, v neděli se otevírá o hodinu později.