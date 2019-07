Jedenáctý ročník závodu historických vozidel dorazí do Kutné Hory 17. srpna. Nablýskaná vozidla si návštěvníci budou moci prohlédnout na Palackého náměstí již od pátku. Závod se bude konat ve dvou kolech, a to v sobotu i v neděli, přičemž si to historické vozy rozdají na trase začínající u loreckého pivovaru. Po oba dny bude na náměstí připraven doprovodný program včetně hudebních vystoupení.