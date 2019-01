Perníčkový víkend uspořádají příští týden ve Včelím světě v Hulicích u Zruče nad Sázavou. Návštěvníci si nazdobí medové perníčky a pochutnají si na medovém čaji.

Otevřena bude i stálá interaktivní expozice Včelího světa, kde se zábavným způsobem seznámí se životem včelstev. Zakoupit tu lze také včelí produkty, jako je med či vosk.

V sobotu 27. října i v neděli 28. října bude otevřeno od 10 do 16 hodin. Vstupné 30 korun, děti do 3 let zdarma.