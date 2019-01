První prohlídka kutnohorského pivovaru v letošním roce se uskuteční v sobotu 19. ledna od 14 do 15 hodin. Příchozí se prohlédnou varnu, spilku, lahvárnu, dozví se informace o fungování pivovaru a na závěr budou moci i ochutnat pivo z ležáckého sklepa. Na prohlídku je nutné se registrovat ZDE.

Cena exkurze: dospělý s degustací 95 korun, mladší 18 let bez degustace 70 korun, děti do 10 let neplatí (a nedegustují).