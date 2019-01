Kutná Hora - Výstava Jitky Jelínkové z Kutné Hory s názvem Rekapitulace bude zahájena v Tylově domě tuto sobotu od 15 hodin vernisáží. K vidění budou obrazy, koláže, ilustrace a objekty již zmíněné Jitky Jelínkové. Výstava bude k vidění do 28. října vždy od úterý do soboty od 10 do 16 hodin. V den skončení výstavy se bude konat také komentovaná prohlídka, a to od 10, 14 a 15 hodin.