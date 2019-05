Výstava o Přemyslu Otakarovi II. v Čáslavi

Putovní výstava o českém králi Přemyslu Otakarovi II. je nyní k vidění v čáslavském muzeu. Představuje jej jako krále, rytíře a zakladatele.

Výstavu připravil spolek Města Otakarova ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ÚPS v Českých Budějovicích.

Autory libreta, které představuje Přemysla Otakara II jako krále, jsou Lukáš Reitinger a Jarmila Hansová. Libreto k části města napsali Svatomír Mlčoch a Jaromír Schel.

Výtvarně zpracoval Tomáš Halama.

Výstava potrvá do 16. června. Lze ji navštívit od úterý do neděle od 9 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin.

Vstupné činí 20 korun.