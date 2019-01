Vernisáž výstavy Žanety Stýblové s názvem Kresli se uskuteční v sobotu 7. dubna od 17 hodin. Příchozí se sejdou v přízemí zámku ve Zruči nad Sázavou. Výstava bude k vidění až do 26. května. Otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin s polední pauzou, která trvá od 11.30 do 12.30 hodin. Výstava podpoří organizaci Dočasky DeDe, která se stará o týrané a opuštěné psy