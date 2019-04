Velikonoční výstavu Pomlázka se čepejří pořádá již pošesté Kutná Hora ve spoluprácis agenturou Veselý lidový rok. Výstava bude otevřena v kostele svatého Jana Nepomuckého až do 28. dubna.

Otevřeno tu bude každý den od 10.30 do 16.30 hodin s výjimkou dětských programů Pomlázkování. Ty se konají od 8. do 11. dubna a od 15. do 17. dubna. V tyto dny bude výstava pro veřejnost uzavřena.