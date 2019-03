Výstava představí historii čokoládových vajíček

Na velikonoční vlnu se od úterý 26. března můžete naladit v Muzeu čokolády a čokoládovně v Kutné Hoře. Připravena tam je malá výstava, která vám prozradí, kdy a kde se vzala čokoládová velikonoční vajíčka a jak dřív vypadala.

Výstava možná odpoví i na otázku, zda bylo dřív vejce, nebo slepice. Vstupné je dobrovolné.

Otevřeno je každý den od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 30. dubna.