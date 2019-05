Klub chovatelů Cavalier King Charles spaniel Čech, Moravy a Slezska pořádá o víkendu výstavu psů. Vystavovatelé se sjedou do kulturního domu Lorec. Výstava bude zahájena v sobotu v 10 hodin a potrvá do neděle do 16 hodin. Očekává se účast asi sto dvaceti pejsků.