Výstava vybraných děl kutnohorského malíře Felixe Jeneweina za sbírek galerie je nyní nainstalována v Sankturinovském domě na Palackého náměstí. K vidění tu jsou jak přípravné studie, tak definitivní díla. Výstava potrvá do 26. srpna a k vidění je každý den od 9 do 12.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Každou první sobotu v měsíci je vstup do galerie zdarma.