Svět indických dětí je název výstavy fotografií doplněných o příběhy na podporu vzdělávání v Indii. Výstava je k vidění v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, respektive v jejím kinosále. Výstava potrvá do 30. září. Katedrála je otevřena od pondělí do soboty mezi 9. a 18. hodinou, v neděli od 11 do 18 hodin.