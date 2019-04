Nová výstava bude v pondělí 15. dubna zahájena ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi.

Své práce tu vystaví žáci výtvarného oboru, který v čáslavské základní umělecké škole vede Renata Janoušková.

Vernisáž začne v 17 hodin. Výstava potrvá do 28. dubna, lze ji navštívit každý den mimo pondělí od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.