Workshop zaměří na finanční gramotnost

Workshop Děti, rodiče a peníze aneb Finanční gramotnost v praxi pořádá EduIn a MAP Kutnohorsko ve čtvrtek 25. dubna od 16 do 18 hodin v kavárně Matky Sobě v Bartolomějské ulici v Kutné Hoře.

Účastníci workshopu se dozví, co by děti měly naučit o penězích a kdy s nimi začít mluvit o tom, jaks nimi zacházet a jak fungují. Rodiče se dozví, co oni sami o penězích vlastně vědí.

Workshop povedou lektorky Zuzana Lučivňáková a Anna Šrajbrová, které pracují v oblasti správy osobních financí. Přednáška bude čistě vzdělávací a nebude zahrnovat žádné nabídky.

Vstupné je hrazeno z projektu MAP rozvoje vzdělávání, místo je však nutné předem zarezervovat na e-mailu edupoint-kh@seznam.cz.