Zahájí výstavu čáslavského fotoklubu

Vernisáž zahájí novou výstavu ve výstavní síni na čáslavském náměstí. Výstavu organizují členové fotoklubu, který funguje při Dusíkově divadle v Čáslavi. Protože se členská základna spolku neustále rozšiřuje, je výstava rozdělena do dvou samostatných částí.

První várka fotografií je k vidění nyní až do 10. února, další členové svá díla veřejnosti představí na podzim letošního roku. Ve výstavní síni je otevřeno od úterý do neděle od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.