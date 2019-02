Zapište se na taneční kurz v Kutné Hoře

Jestliže vaše ratolest už dosáhla věku, kdy se chodí do tanečních, pak by vám nemělo uniknout, že Taneční škola Novákovi v úterý 12. února uspořádá zápis do podzimních kurzů. Přijít přihlásit celé taneční páry a chlapci. Pro dívky je stanoven termín ve čtvrtek 14. února.

Tímto stylem by se mělo dosáhnout minimálních rozdílů mezi počtem dívek a chlapců. Přihlášení v páru ovšem neznamená, že spolu budou muset chlapec s dívkou po celý kurz tančit. Naopak, pravidelné střídání tanečních partnerů zlepšuje tanec i komunikaci.

Podzimní kurzy budou jako vždy rozděleny na dvě skupiny a zahájeny budou v září.