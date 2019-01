Zručský fotoklub vyhlásil další ročník soutěže

Fotoklub ve Zruči nad Sázavou vyhlásil již devatenáctý ročník fotografické soutěže. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích do patnácti let a od šestnácti let neomezeně. Téma fotografií je volné.

Pro zapojení do soutěže je nutné pořídit tři fotografie, které se musí v digitální podobě zaslat nejpozději do soboty 15. prosince do půlnoci. Kontaktní e-mail je fotosoutez.zruc@seznam.cz.

Fotografie je však doporučené posílat přes portál Úschovna a další podobné kvůli velikosti fotografií. Příjem fotografií do soutěže bude zúčastněným potvrzen.

Kompletní pravidla jsou uvedena na webových stránkách zručského fotoklubu - ZDE.