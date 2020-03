- Číslo na krajskou hygienu: 771 137 070

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře ruší do odvolání všechna plánovaná divadelní představení i filmové projekce! V současné době jednají o náhradních termínech, o kterých vás budeme včas informovat. Mezi zrušené akce patří také Na kus řeči s Miroslavem Donutilem i Setkání s Pavlínou Filipovskou.

Společnenské:

- Vystoupení zpěváka Pekaře v hotelu Grand Čáslav, termín přesunut na 22. dubna

- Caveman, vystoupení v Dusíkově divadle Čáslav, náhradní termína 9. června

- Horkýže slíže, sál hotelu Grand Čáslav. Náhradní termín bude upřesněn

- Společná doprovázená pouť Kutnou Horou, 14. března 10:00, bez náhradního termínu.

- Oslava svátku sv. Patrika 14. března v Spolkovém domě Zruč nad Sázavou (zrušeno bez náhrady).

- Vítání jara a karneval v klubu Sluníčko Kutná Hora se ruší bez náhradního termínu.

Sportovní:

- Lesopark Vodranty Čáslav, 79.řočník běhu sady Vodranty a 7. ročníku Memoriálu Josefa Kunáška, omezení na 30 osob

- Florbalový turnaj domácího florbalového oddílu – elévů ve sportovní hale Klimeška Kutná Hora, omezení na 30 osob

- Final 4 Českého poháru házené bylo odloženo na neurčito, hrát se mělo o víkendu 14. - 15. března na Klimešce

STRAVOVÁNÍ

Restaurace Na Pohoří a hotel Zruč ve Zruči nad Sázavou zajišťují rozvoz a odnos jídel, jelikož obě stravovací jednotky jsou z nařízení vlády uzavřeny do 24. března.

Jídlo sebou nedo s dodáním z hotela Zruč lze objednat na tel. čísle: 604 270690. Objednávky přímají v době od deseti do devatenácti hodin. Jídlo sebou lze vyzvednout u dveří restaurace (nevstupovat) a při rozvozu třeba připočítat k ceně jídla 15 korun, minimální objednávka je dvě jídla. Platba je možná pouze v hotovosti.

Restaurace Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou příjmá objednávky od 10 do 13 hodiny na tel. čísle: 733 178 441 nebo 603 206 588. Nabídka jídel bude zveřejněna na FB nebo na dveřích restaurace.

DOPRAVA

JAK DODRŽOVAT HYGIENU