Kuba Ryba, zpěvák kapely Rybičky 48, Kutná Hora

Kuba Ryba.Zdroj: archiv Kuby Ryby

Lokální volby jsou pro mě hlavně o lidech, které znám, mám k ním největší důvěru a věřím, že to co slíbí dokážou alespoň z několika procent splnit. Témat, která by se ohledně Kutné Hory měla otevřít, je hodně a je toho hodně co zlepšovat. Nějaké konkrétní téma to u mě ale nevyhraje, protože slíbit se dá vše. Takže u mě rozhodnou osobnosti, které ve mně budí alespoň nějakou důvěru.